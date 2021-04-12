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Diyarbakır’da Ramazan öncesi fırınlara sıkı denetim

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Diyarbakır’da Ramazan öncesi fırınlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı.
Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi. Ekipler, merkez Kayapınar ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü, Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile yaptığı fırın denetimlerinde ekmeğin gramaj, fiyat tarifesi ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti.
Zabıta ekipleri, mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında, belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tuttu. Ekipler, denetimlerini 4 merkez ilçede Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ara vermeden devam edecek.

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