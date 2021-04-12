Diyarbakır büyükşehir belediyesi ramazan coşkusunu evlere taşıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Niyet Ettik Ramazana' sloganıyla sosyal medya hesaplarından yayınlayacağı bir dizi etkinlikle Diyarbakırlıların evine konuk olacak.

Bu yıl Diyarbakırlılara farklı bir Ramazan yaşatmak için Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii Meydanı’nı etkinliklere hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle programlarını dijital mecraya taşıdı. İçeriğinde dinletiler, sohbet, söyleşi, denbej dinletileri, kente özgü tatlar, şiir ve masal anlatımlarının yer alacağı programlarla sosyal medyada Diyarbakırlılarla buluşacak.



“Sizlerin yanında olacağız”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, salgın nedeniyle Ramazan ayında iftar sofralarında buluşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Oruç, Kur’an, dayanışma ve maneviyat mevsimi Şehri Ramazan mübarek olsun. İftar sofralarında buluşamayacak olmanın üzüntüsü olsa da Sosyal Kartımız, iftaryeliklerimiz ve dualarımızla sizlerin yanında olacağız İnşallah” ifadelerini kullandı.



Ramazan etkinlikleri sosyal medyada yayınlanacak

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, zengin içeriğe sahip “Niyet Ettik Ramazan’a Ramazan Ayı 2021 Etkinlik Takvimi”nin programlarını salgın nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayacak.



Unutulan lezzetler hatırlatılacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayında kentin unutulmaya yüz tutmuş yemekleriyle ilgili program hazırladı. Her gün bir lezzetin tanıtılacağı “Geçmişten Günümüze Diyarbakır’da İftar Sofraları” programı, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ulaşacak.



“Sosyal Kart” sahiplerinin hesaplarına 300 lira yatırıldı

Daha önce kent genelinde belirlediği ihtiyaç sahiplerine gıda yardım kolileri dağıtan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardım kolileri almaya hak kazanan vatandaşların kendi belirledikleri ihtiyaçları karşılamaları için “Sosyal Kart” uygulamasına geçti. Büyükşehir Belediyesi, “Sosyal Kart” almaya hak kazanan 11 bin 500 vatandaşın hesabına Ramazan ayı nedeniyle 300 lira yatırdı.



Günlük 3 bin kişiye iftar paketleri dağıtılacak

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar çadırları yerine kent merkezinde yer alan 5 büyük hastane önü, Dağkapı Meydanı, otobüs yolcu durakları ve içindeki vatandaşlar, Bismil, Ergani ile Silvan ilçelerinde 3 bin kişiye iftar paketleri dağıtacak.

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