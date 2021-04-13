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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO Kadın Meclisi,’ İş Kadınları Konuşuyor’ toplantısı düzenledi

İHA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi "İş Kadınları Konuşuyor" temalı meslek örgütlerinin, özel kamu ve kuruluşlarda yönetici olan kadınların sorunlarını dinlemek ve çözüm odaklı projeler üretebilmek adına bir dizi toplantı serisi başlattı.

DTSO Kadın Meclisi,’ İş Kadınları Konuşuyor’ toplantısı düzenledi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi “İş Kadınları Konuşuyor” temalı meslek örgütlerinin, özel kamu ve kuruluşlarda yönetici olan kadınların sorunlarını dinlemek ve çözüm odaklı projeler üretebilmek adına bir dizi toplantı serisi başlattı.
DTSO toplantı salonunda yapılan toplantıya, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler kurul başkanı Zülal Koç, Halk Bankası girişimci uzmanı Nurcan Güngör, Anadolubank Diyarbakır müdürü Hülya Şirvanlıoğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Girişimcilik Uzmanı Emin Arslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı destekleme kurumu girişimci uzmanı Sezgi Can, KOSGEB Uzmanı Derya Altunbağ, TMMOB Kadın Şube yöneticilerinden Kıymet yıldız ve Nujiyan Yıldırım ile Girişimci Halise Aydın, Aylin Turşak, Ceyhan Kocakaya, Esra Arslan ile Sakarya Esnafı Dernek Başkanı Emel Örnek katıldı.
Diyarbakır’da ticari faaliyet gösteren girişimci kadınların finansa erişim ve kadın olarak kurumsal alanlarda yaşadıkları sorunlar ile Kentte özel kamu kurum ve kuruluşlarda yönetici olarak görev yapan kadın yöneticilerin cam tavan engelini ne derece yaşadıkları ve karşılaştıkları yönetimsel sorunlar konuşuldu.
Pandemi döneminde girişimci kadınların yaşadıkları sorunların tartışıldığı toplantı, Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi ve TOBB Akademik Danışmanı Şehnaz Altunakar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
Genel olarak ajansların ve kurumların kadın girişimcilerle ilgili destek programları hakkında bilgi verilirken, TMMOB yöneticileri kadınların Türkiye’deki girişimcilik oranlarını açıklarken çalışma alanlarında kadınların yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Kadın girişimciler ise çalışma süreçleri içerisinde karşılaştıkları sorunları ve deneyimlerini anlattılar.
Toplantıda, Çocuklu kadınların istihdamının belirgin bir biçimde azaldığı, ancak bu erkekler için söz konusu olmadığı. Erkek her durumda evden çıkabilir pozisyonda olduğundan, bu süreçte tercihler genelde erkek personelden yana kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle pandemi ile istihdam da cinsiyet farkı giderek artış gösterdiği ve bunun önüne nasıl geçileceği ile ilgili çalışmaların başlatılması gerektiğine, girişimci kadınların finansa erişimi noktasında ortaya çıkan sıkıntıları gidermek, Kamu kurum ve kuruluşları, Kalkınma ajansı ve KOSGEB ile beraber geliştirilecek projeler ile kentteki girişimci kadınların iş hayatına yeniden kazandırılması ve halihazırda işini kurmuş girişimci kadınların işletmelerini ayakta tutmaları ve geliştirmelerini sağlamaya dönük çalışmalar ve projeler geliştirilmesi kararları ortaya çıktı.

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