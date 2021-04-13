Diyarbakır’da TSE Covid-19 güvenli hizmet belgeli kaymakamlık Kayapınar Kaymakamlığı, Türkiye’de ilk ve tek TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı

Kayapınar ilçe Kaymakamlığı, Türkiye’de, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) den Covid19 Güvenli Hizmet Belgesini alan ilk ve tek Kaymakamlık oldu. Covid19 Güvenlik Hizmet Belgesi’ni TSE Diyarbakır Müdürü Mehmet Genç’ten alan Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Kaymakamlığı hizmet binasında Covid19 salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulanan faaliyetler kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan "Hizmet Sektörü için COVİD19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Klavuzu " esas alınarak; tüm önlem, faaliyet ve kontroller tanımlanarak uygulamaya alındı.

TSE'nin yayımladığı bahse konu klavuz doğrultusunda Kayapınar ilçe Kaymakamlığı tarafından yapılan faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla, TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğüne başvuruldu. Başvuru üzerine TSE Uzmanları tarafından Kaymakamlık binasında Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetim sonucunda ilgili kılavuzun istediği sağlayan Kayapınar Kaymakamlığı "TSE COVİD19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Böylece, Kaymakamlık Hizmet Binasında salgının yayılımının önlenmesi ve Kaymakamlık personeli ile vatandaşların korunması amacıyla alınan tedbirler ve bu kapsamda yapılan çalışmaların belgelendirilmesi TSE tarafından gerçekleşmiş ve Kaymakamlık "Güvenli Hizmet" sağlayan kamu kurumları arasında yer aldı.

Covid19 Güvenli Hizmet Belgesini, TSE Diyarbakır Müdürü Mehmet Genç’ten alan Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, Kaymakamlığın, TSE’den Covid19 Güvenli Hizmet Belgesini Türkiye de alan ilk ve tek Kaymakamlık olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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