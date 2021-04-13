Diyarbakır’da gastronominin UNESCO hazırlıkları sürüyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak ve Diyarbakır’ın "UNESCO üretici Şehirler Ağı”na katılım çalışmalarıyla ilgili çalıştay düzenledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı, kentin binlerce yıllık birikimini yansıtan zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, "UNESCO üretici Şehirler AğıDiyarbakır Gastronomi Şehri Adaylık Süreci"ni değerlendirmek için kentteki tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenledi. Tarihi Sur ilçesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemilpaşa Konağı’nda düzenlenen çalıştayda Diyarbakır’ın üretici Şehirler Ağına katılım süreci tartışıldı. Kentteki somut olmayan Kültürel Miras ve Gastronomi tarihi hakkında görüş alışverişinin yapıldığı, çalıştayda, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Büyükşehir Belediyesi’nin adaylık sürecinde atacağı adımları anlattı. Çalıştaya Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Dicle Üniversitesi’nde görevli akademisyenleri ile sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.

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