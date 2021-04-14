Diyarbakır'da, hırsızlık çetesi operasyonunda 3 tutuklama

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, 29 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 kişinin çeşitli tarihlerde 29 hırsızlık olayına karıştığını belirledi. 9 Nisan'da harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına alıdı. Yapılan incelemede şüphelilerin 26'sı konut, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-04-14 12:36:27
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