Sur'da temizlik seferberliği

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte temizlik seferberliği başlattı. İlçenin dar ve ulaşılması zor sokakları temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Sur Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatlarıyla Ramazan ayı ile birlikte temizlik seferberliği başlattı. ‘Sur Belediyesi çalışıyor’ sloganıyla ilçenin dar ve ulaşılması zor ara sokakları ekipler tarafından temizlenirken, sokak sakinlerine ise çöplerini sokağa gelişi güzel atılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Temizlik Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu temizlik çalışmalarına Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da aynı tempo ile devam edecekleri belirtilerek vatandaşlarında bu konuda kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

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