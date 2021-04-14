Silvan'da 4 günde 21 kişide korona virüs tespit edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 günde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçe genelindeki korona virüs hastalıklarının kabul edildiği Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde 4 günde 110 kişiden test alındı. 110 kişiden 21'inin korona virüs testi pozitif çıktı. 21 kişi arasında 6 aylık bir bebeğinde olduğu öğrenildi.

Korona virüs teşhisi konulan hastalardan durumu ağır olanlar hastanede tedavi altına alınırken, diğer hastalar da evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.