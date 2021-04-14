DİSKİ’den enerji hatlarında bakım ve onarım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyunda yaşanabilecek elektrik kaynaklı olası arızaları önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. DİSKİ, yaz mevsiminde enerji nakil hatlarında olası arızaların önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında pompa arıtma arası enerji nakil hattının 18. kilometresinde uzun süredir kullanılan seramik tip parafudr izolatörleri değiştirilerek yerine yeni nesil silikonlu izolatörler takıldı ve bağlantı kabloları yenilendi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, ekiplerin çalışmasını inceledi. Tutşi, nisan ayının sonuna doğru enerji nakil hattının genel bakımları tamamlanarak yazın oluşabilecek enerji kesintilerinin önüne geçileceğini söyledi. Vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşamaması için elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tutşi, elektrik sistemlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sürdürmek amacıyla teknik olarak tüm işlemleri yaptıklarını ve bu sayede içme ve kullanma suyunda elektrik kaynaklı olası arızaları önüne geçtiklerini belirtti.

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