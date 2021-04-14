EKAY’da mayısta elektrik üretilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin 25 yıllık katı atık sorunun çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) tesisinde çalışmalar hızlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Karacadağ Çöp Depolama Sahasında 20 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği EKAY Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 14 gün önce temelini atılan tesiste, elektrik üretiminin ilk adımı olan metan gazı depolama tanklarının montaj çalışması tamamlandı. Mevcut vahşi depolama çöp sahası palyalar halinde düzenli alana çevrilip üzerine kil serme çalışmaları ve metan gazının toplanması için boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Boru döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut çöp sahasındaki metan gazlar, tanklara ileterek mayıs ayında elektrik üretimine başlanacak.



Çevre kirliliği azaltılacak

Hazırlanan projeyle vahşi depolama sahasında sızıntı suyu depolama sistemi, oluşan çöp gazının toplanması sistemleri kurularak alandaki yeraltı, içme ve kullanma sularının kirletilmesi riski, katı atıkların havasız ortamda çürümeleri sonucu neden olduğu hava kirliliği ile atık alanında oluşabilecek organizmaların kuşlar, sinekler gibi haşerelerle taşınma riski ortadan kaldırılacak.



Tesiste enerji üretilecek

EKAY tesisi ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma alanı, gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş enerjisi panelleri ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak.

Düzenli depolama sahası toplam 150 bin metrekare alandan oluşacak. Tesise kurulacak güneş enerji panelleri vasıtasıyla elektrik üretilecek. EKAY tamamlandığında, günlük bin 475 ton atık işleme kapasitesiyle çevre sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek. Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur merkez ilçeden toplanan atıklar dışında kırsal ilçelerde yapılacak olan çöp aktarma istasyonlarıyla17 ilçenin tüm atıkları tesise taşınıp geri dönüşüme kazandırılacak.

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