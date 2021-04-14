Ergani’de Ramazan denetimleri

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Ramazan ayı münasebetiyle denetimlerine başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen ekipler, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş bazı ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmelere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimlerini Ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceği kaydedildi.

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