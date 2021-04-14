HDP önündeki ailelerden İzmir'de eylem yapan babaya dayanışma mesajı 



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 590'ıncı gününde 226 aile ile sürüyor. Aileler, 2014 yılında kaçırılan kızı Gamze için HDP İzmir binası önünde eylem yapan Mehmet Laçin ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Dayanışma mesajı veren taraflar, çocuklarını gelene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'HACİRE ANA'YA BORÇLUYUZ'

2014 yılında üniversite sınavlarına hazırlanırken kaçırılan kızı Gamze için HDP İzmir İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Mehmet Laçin ile Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Dayanışma mesajı veren aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Mehmet Laçin, eylemi başlatan Hacire Akar'a borçlu olduklarını belirterek, "Hacire Ana'ya borçluyuz. O bize vesile oldu" dedi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da şunları söyledi:

"İzmir'de eylem yapan Mehmet Laçin ile görüştük. İzmir'de ilk eylemi başlattı. Hacire Anne de burada ilk eylemi başlattı. Sayımız gittikçe çoğaldı. Sonuna kadar eyleminize devam edin biz de sizin yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanından inşallah bu eylem devam eder. Artık HDP'nin iç yüzünü bütün Türkiye gördü zaten. Muş'ta da anneler eylem başlattı. O yüzden kesinlikle yılmayın sonuna kadar eyleminizi devam ettirin."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-14 15:23:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.