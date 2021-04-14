Diyarbakır’da Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton asfalt serilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır çalışma yürütülmeyen ve bozulan Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton sıcak asfalt serecek. 1922 Nisan tarihleri arasında caddeye sıcak asfalt sereceğinden dolayı araç geçişleri kontrollü şekilde gerçekleşecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte kentin caddelerine sıcak asfalt sermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonunda Bağlar ilçesinde yer alan, uzun zamandır çalışma yürütülmeyen ve çukurlar oluşan, bin 750 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton sıcak asfalt serecek. Ekipler, caddenin zeminini güçlendirmek için ilk etapta 2 bin 500 metreküp trimer kazı yaparak eski asfaltı sökecek. Altyapı sağlamlaştırma çalışmaların ardından Cemiloğlu Caddesi’ne araç sürüş konforunu artırmak için aşınma tabakası serilecek.

Büyükşehir Belediyesi, 1519 Nisan tarihleri arasında Cemiloğlu Caddesi’nde yürüteceği asfalt sökme çalışmaları nedeniyle yolu araç trafiğine kısmi olarak kapatacak. Yapı Yol Balım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 1922 Nisan tarihleri arasında caddeye sıcak asfalt sereceğinden dolayı araç geçişleri kontrollü şekilde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.