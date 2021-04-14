Çocuklarını göremediği iddiasıyla çatıya çıktı, emniyet müdürü intihardan vazgeçirdi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da eşiyle boşanma aşamasında olan baba O.İ., çocuklarını göremediği iddiasıyla çıktığı 5 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. O.İ., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu'nun ikna çalışmasıyla çatıdan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarını göremediği iddiasıyla O.İ., 5 katlı bir apartmanın çakısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. O.İ.'nin intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredekilere ekiplere ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddeyi trafiğe kapatıp, hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de ikna girişiminde bulundu. Ekiplerin 45 dakika süren ikna girişimi sonuç vermeyince olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu geldi. Balsu, İ.Ö.'yu bulunduğu çatı katına çıkarak, intihar girişimini önledi. Çatı katında Balsu ile beraber inen İ.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, olay yerinde çok sayıda kişi, İ.Ö.'nün intihar girişimini, sosyal medya hesaplarında canlı yayınladıkları gözledi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen, kalabalık ellerinde telefonu düşürmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-14 17:00:12



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