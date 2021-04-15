Diyarbakır’da toplu taşımaya sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde salgın nedeniyle alınan kısmi kapanma tedbirleri doğrultusunda toplu taşımada sefer sayılarında ve saatlerinde değişikliğe gitti.

Ulaşım Daire Başkanlığı, İl Hıfzıssıhhanın salgın tedbirleri kapsamında aldığı karar sonucu tolu taşıma araçları son sefer saatleri iftardan önce 18.45’te gerçekleştirecek. İftar sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar için nöbetçi toplu taşıma araçları son seferlerini 23.45’te yapacak. 19.00’dan sonra çalışmaya başlayacak olan toplu taşıma araçlarının sefer aralıklarına ilişkin bilginin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.