Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin oyun parkında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kentin dört bir tarafından görüldü. Yangın cep telefonları ile kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.