Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde ilk kez kapalı cerrahi ile akciğer lobektomi ameliyatı yapıldı

Birçok kapalı ameliyatın yapıldığı ve başarılı cerrahileriyle adından söz ettiren Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde ilk kez Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile akciğer lobektomi operasyonu gerçekleştirildi.

VATS lobektomi ameliyatını gerçekleştiren Özel Bower Hastanesi göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam ve ekibi hastanede bir ilke daha imza attı. Ameliyat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, 38 yaşındaki kadın hastanın kendilerine başvurduğunda 2 yıldır öksürükle kan gelmesi şikayeti yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Sunam, ''Daha önce göğüs hastalıkları bölümünde ilaç tedavisi görmüş ancak iyileşme sağlanmamıştı. Hastanın bilgisayarlı tomografi ile çekilmiş sonuçlarını incelediğimizde sol akciğer alt lobunun bronşektazik olduğunu gördük. Hastaya cerrahi müdahale ile akciğerinin bir kısmının alınması gerektiğini anlattık ve kapalı cerrahi yöntemiyle ameliyat yapmaya karar verdik. Hasta, ameliyatından sonra yoğun bakıma da gerek kalmadan, 3. günün sonunda sağlıkla taburcu edilmiştir'' dedi.

Bronş genişlemesi hastalığının Türkiye'de çocukluk çağında geçirilmiş akciğer enfeksiyonları sonrası sık sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sunam, ''Bu hastalık özellikle balgam, kanlı balgam ve sık zatürre geçirmeye neden olur. Teşhis edilmesi ile uygun hastalarda cerrahi tedavi yapılır. Çoğu zaman kapalı teknikle ameliyat edilen hastalar çok kısa sürede günlük yaşamlarına dönerler'' diye konuştu.

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