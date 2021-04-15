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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu'ndan üretici firmalara ziyaret

İHA

Vali Karaloğlu'ndan üretici firmalara ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi Vali Karaloğlu, fabrikalara ziyarette bulundu.
Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Vali Karaloğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı öncesi Vali Karaloğlu Diyarbakır’ın gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeliyle artan talepler karşısında üretim alanı olarak hizmet sunacak olan, birçok farklı firmanın yer aldığı aynı zamanda istihdama dönük bir proje olan Tekstil İhtisas OSB içerisinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederken devam eden çalışma alanlarında da incelemelerde bulundu. Sırasıyla Soylu Tekstil, Bukem Tekstil ve SCM Fabrikalarını ziyaret eden Vali Karaloğlu, fabrikaların çalışan sayıları, üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı. Fabrikalarda tekstil üretiminde kullanılan makinelerden üretim alanlarına kadar tek tek kontrol eden Karaloğlu çalışanlarla da sık sık sohbet etti.
Vali Karaloğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Tekstil İhtisas OSB alanında incelemelerde bulundu.

Sabit yatırım tutarıyla öne çıkıyor
İncelemelerinin ardından, Organize Sanayi Bölgesinin elektrik, su, doğalgaz abonelik işleri, yatırımcılara yönelik yapılan işlemler ve teknik altyapı ile faaliyet gösteren firmaların istatistiki bilgilerinin masaya yatırıldığı OSB Yönetim Kurulu toplantısında Vali Karaloğlu, atılacak adımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, Tekstil ihtisas OSB’nin Diyarbakır’a sunacağı katkının üzerinde durarak istihdama yönelik çok önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı. 99 adedinin tahsis işlemleri tamamlanmış olan toplam 105 sanayi parseli ve öngörülen 9 bin 287 kişilik istihdam sayısıyla Diyarbakır için önemli yatırım alanlarından birisi olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 1 milyar 800 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla Diyarbakır ekonomisine katkı sunuyor.

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