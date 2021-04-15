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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Belediyesi Ramazan denetimlerini sürdürüyor

İHA

Kayapınar Belediyesi Ramazan denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi vatandaşların sağlığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların sağlığı ve pandemi tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki fırın, unlu mamulleri, market, manav, kasap gibi gıda işletmelerinde ürün kalitesi, hijyen, ekmek gramajı, son kullanma tarihi denetimlerinde bulunan ekipler, özellikle pandemi tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşları uyardı. Alışveriş yapacak herkesin ve esnafın maske kullanımına riayet etmesini isteyen zabıta ekipleri kurallara uymayan esnaflar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede işletmelerde denetimlerini sürdürecek.

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