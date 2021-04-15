Kayapınar Belediyesi, EBA şampiyonlarını ödüllendirdi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, EBA programına katılımları teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı 'EBA şampiyonlarını arıyor' yarışmasında dereceye giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Kayapınar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yarışmaya katılan 120 öğrenci için Kayapınar Belediyesinde ödül töreni düzenlendi. Pandemi tedbirlerinin alındığı törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, korona virüs mücadele konusunda uygulanan konsepte en iyi uyum sağlayan devletlerden biri olduğunu ifade ederek, gerek sosyal yardımlar konusunda gerekse diğer kamu hizmetleri sunumu noktasında gerçekten çok ciddi atılımlar ve başarılar sağladıklarını vurgulayarak verilen hizmetlerde değişiklik olduğunu ve bazı hizmetlerde yeni konseptlere geçildiğini söyledi.



''Eğitim alanı bizim en önemli alanlardan biridir''

Eğitim alanının kendileri için en önemli alanlardan biri olduğunun altını çizen Kaymakam Koç, ''Biz Kayapınar Kaymakamlığı ve belediyesi olarak özellikle eğitime önem veriyoruz. Zira eğitimde hiçbir kayıp istemiyoruz. Gelecek nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda kaymakamlığımızın ve belediyemizin imkanlarını sizler için seferber ediyoruz. Çünkü sizler bizlerin yarınlarısınız. Güzel geleceğimizsiniz, o yüzden sizin için ne yapsak azdır. Biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı EBA eğitim programına katılımları teşvik etmek amacıyla çalışmalar başlattık. Geçen yıl da bunu başlatmıştık. EBA’ya en çok katılım sağlayan çocuklarımızı ödüllendirelim. Diyarbakır’da Kayapınar’daki öğrenci ve öğretmenlerimiz yoğun katılımdan dolayı derece aldılar. Kayapınar EBA’yı kullanma noktasında ilk sıralara yerleşti. Amacımız sizleri en iyi şekilde yetiştirmek. İnşallah bunu ailelerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yapacağız. Bu pandemi dönemini birlikte atlatacağız, güzel günler göreceğiz hep birlikte. Ben sizleri, ailelerinizi, müdürlerinizi, öğretmenlerinizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Koç, dereceye giren başarılı öğrencilere ödüllerini dağıttı.

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