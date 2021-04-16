Yenişehir'de okullar modernleşiyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim fırsata çevrildi.

Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi fiziki mekanlarda eğitim almaları için Yenişehir ilçesinde bulunan 11 ilk ve ortaokulda modernizasyon çalışmalarına başlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan okullarda tadilat, bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları başlatıldığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilen okullarda okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda belirlenen okullarda dış cephe, iç cephe ve kapıların boyanması başta olmak üzere, lavaboların tadilatı, elektrik tesisatının onarımı, peyzaj düzenlemesi, oyun alanlarının düzenlenmesinin yapıldığını söyledi.

Kaymakam Beşikci yapılan çalışmaların eğitim öğretim başlamadan önce tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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