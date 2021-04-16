Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga kamerada

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 2 kişi arasında para meselesi yüzünden çıkan sopalı- silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kışla Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen 2 kişi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, silahını çıkarıp, diğerine 3 el ateş etti. Bu sırada çevredekiler, müdahale ederek silahlı kişiyi uzaklaştırdı. Yaralı kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, silahlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-16 14:24:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.