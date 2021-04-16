Diyarbakır’da 58 saatlik kısıtlama denetimleri başladı

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da Ramazan ayı boyunca uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başladı. Kısıtlama, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Türkiye genelinde olduğu gibi korona virüs ile mücadelede Ramazan ayı boyunca Diyarbakır’da da 58 saatlik kısıtlama başladı, sokakların boş kalırken kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Dinamik denetlemeler kapsamında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evlalarını inceledi. 58 saatlik kısıtlama 19 Nisan Pazartesi saat 05:00’te sona erecek.

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