Diyarbakırlı engelli sporculardan, normalleşme sonrası ilk şampiyonada 5 madalya



Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, normalleşme sonrası ilk şampiyonadan 2'si altın, toplam 5 madalya ile döndü. Kulüp başkanı Mehmet Emin Erdoğan, "Şampiyonaya toplamda 60'ın üzerinde il katıldı. Biz de Diyarbakır'ı temsilen katıldık. 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldık" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele 1 Mart itibari ile kontrollü normalleşmenin başlamasıyla daha önce ertelenen spor müsabakaları tekrar düzenlenmeye başladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 13 Nisan'da Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 67 şehirden engelli sporcular katıldı. Şampiyonaya Diyarbakır'ı temsilen katılan Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, müsabakalardan 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak kente döndü. 16 yaş gruplarında Mehmet İnan Kural 100 metrede, ağabeyi Mehmet Akif Kural da 18 yaş büyüklerde 200 metrede Türkiye birincisi olurken, Yusuf Adıgüzel 17 yaş gruplarında Türkiye ikincisi, büyüklerde Seyfettin Kılıç 5 bin metrede, Melisa Aylak da kadınlarda 100 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

'PANDEMİ NEDENİYLE DAHA İYİ HAZIRLANAMADIK'

Kulüp başkanı Mehmet Emin Erdoğan, pandeminin kendilerini de etkilediğini ifade ederek, bu nedenle antrenmanlara yeterince hazırlanamadıklarını söyledi. Erdoğan, "Antrenmanlarımızı yapamadık. Daha iyi bir şekilde hazırlanamadık. Dolayısıyla görme engelli kardeşlerimiz eve kapanıp kaldılar. Biz yine evde yapabileceğimiz sporları yaptırdık. Şampiyonaya toplamda 60'ın üzerinde il katıldı. Biz de Diyarbakır'ı temsilen katıldık. 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldık. Pandemi bizi ne kadar etkilerse etkilesin, çocuklarımız yeteneklidir. Destek verildiği takdirde bu çocuklarımızın milli takımda ülkemizi, en iyi şekilde temsil edeceğine inandık. Dolayısıyla böyle bir kısa bir zamanda böyle bir başarının gelmesi bizleri de açıkçası mutlu etti" diye konuştu.

KATILDIĞI İLK ŞAMPİYONADAN MADALYA İLE DÖNDÜ

9'uncu sınıf öğrencisi Mehmet İnan Kural, 100 metrede birinci olarak altın madalya aldığını, hedefinin daha fazla başarı elde etmek olduğunu belirterek, "200 metrede de 3'üncü oldum. Hedefim daha iyi yerlere gelmek. Milli takıma geçmek, görme engellilerin bir şeyler başarabileceklerini göstermek için çalışıyorum. Ağabeyim görme engelli. O da bu sporu yapıyor. Ben de onu örnek alarak karar verdim gitmeye. O da beni kaydetti. Gaziantep'e gittik, ilk yarışmamdı. 100 metrede birinci, 200 metrede de 3'üncü oldum" ifadelerini kullandı.

'FEDERASYONUN KOTASINI GEÇTİM'

5 bin metrede Türkiye 3'üncüsü olan ve Görme Engelliler Federasyonu'nun koymuş olduğu kotayı da geçen Seyfettin Kılıç ise şunları söyledi:

"Bu yıl 5 bin metrede derece getirdim. Federasyonun koyduğu kotayı da geçtim çok şükür. 22 dakikada 5 bin metreyi bitirdim. Pandemi koşullarından dolayı çalışamadık. Antrenmanlara gelip gitmemiz zor oldu. Stada geliş gidişlerimizde problemler yaşadığımızdan dolayı çok da hazırlanamadık. Yine de federasyonun koyduğu kotayı geçme başarısı gösterdik. Tabii bu bizim için yeterli değil. Hedef daha iyi bir şekilde çalışıp, destek görerek daha iyi şekilde çalışıp milli takıma gitmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Diğer branşlarda da çalışıyorum. Judoda 4, goalball'da 2, atletizmde de 3 olmak üzere toplamda 10'u geçen bir madalya sayım var. Hedef daha iyisini yapmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detay

- Havadan çekilen detay

- Mehmet Emin Erdoğan'ın konuşması

- Mehmet İnan Kural'ın konuşması

- Seyfettin Kılıç'ın konuşması

- Genel ve detay

(Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2021-04-17 12:28:41



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