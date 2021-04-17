Evlat nöbetindeki anne: 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini, kaldıkları otelde sürdürdü. 226 ailenin 593'üncü gününe girilen eyleminde, 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, "Onlar, çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Bizim evlatlarımızı dağa mahkum ettiler; aç, susuz bıraktılar. Allah bizim ahımızı onlarda bırakmasın. 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'EVLATLARIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ'

Ailelerin evlat nöbeti, 593'üncü gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdü. Hafızlık okurken, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza için Hakkari'den gelerek, evlat nöbetini sürdüren Zümrüt Salim, oğlunun peşini bırakmayacağını söyledi. Evladına teslim olması için çağrıda bulunan Salim, şöyle konuştu:

"Oğlum hafızlık kursundan çıkınca HDP'liler kaçırıp, PKK'ya teslim ediyor. Ben oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. 2 ramazan oldu, ben buradayım. Oğlumu HDP'den almadan buradan gitmiyorum. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bizim evlatlarımızdan ne istiyorlar? Dağda perişan etmişler. Bizim evlatlarımızı getirsinler. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar? Onlar, çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Bizim evlatlarımızı dağa mahkum ettiler, aç ve susuz bıraktılar. Allah, bizim ahımızı onlarda bırakmasın. 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Kokusunu özledim. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan çık, gel. Burada perişan olduk. Çıkın, gelin, devletimize teslim olun. Bizim devletimiz güçlüdür. Ceza yok, hapis yok, çık gel."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-17 13:56:09



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