Ergani’de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Ergani Belediyesine bağlı temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri ile korona virüs tedbirlerine yönelik hizmetlere devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından, ilçedeki yoğun cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkayarak dezenfekte edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yol, kaldırım, hastane, ATM, durak, bank ve işyerlerinin girişçıkış noktalarında ayrıntılı dezenfekte çalışması yürütüldü.
Ekipler, düzenli aralıklarla devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını da hassasiyetle sürdürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.