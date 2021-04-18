Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'Birlik olup kaçın' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde Ramazan ayı boyunca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelin toplantı salonunda 594'üncü gününde de sürüyor. Bitlis'te üniversitede okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Hatice Levent, kızı Fadime için burada olduğunu söyledi. Kızına seslenen anne Levent, ''Kızım, eğer beni duyuyorsan kaç gel yavrum. Seni çok özledim yavrum, kaç gel. İki seneye yakındır biz buralardayız. Ne olur, arkadaşlarının elinden tut hepiniz gelin. Biz, sizi çok özledik. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız bizim arkamızda. Size ceza gelmeyecek. Ne olur yavrum gelin” dedi.

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