Çocuklarını darp eden baba beraat etti, velayet davalarını kazanan anne koruma ve gizlilik kararı aldırdı

Diyarbakır’da yaşayan Deniz K., 2017 yılında eski eşi Mehmet Sıddık O.’dan anlaşmalı olarak boşandı. Üç çocuğundan ikisinin velayetini elinde bulunduran Deniz K., eşiyle girdiği velayet davalarını kazandığını ve iddiaya göre eşinden tehditler aldığını, gizlilik ve koruma kararlarına rağmen rahatsız edildiğini ileri sürdü.

Diyarbakır’da yaşayan Deniz K., 8 yıllık eşi Mehmet Sıddık O.’dan şiddet gördüğü için anlaşmalı olarak 2017 yılında boşandı. İddialara göre, Deniz K., boşanmayı kabullenmeyen eski eşi tarafından hakaretler ve tehditler gördü. Numarasını değiştirip kadın sığınma evinde kalan Deniz K., okullar açılınca çocukları için kadın sığınma evinden çıkarak bir eve yerleşti. Koruma kararlarına rağmen eski eşinin çocuklarını bahane ederek silah zoruyla evine girdiğini belirten Deniz K., oğlu Mehmet Ege ve Musab’ın velayetinin kendisinde olduğunu, diğer çocuğu İbrahim’in velayetinin babasında olduğunu ve bu yüzden babasının diğer çocuklarının da velayetini almak için sürekli davalar açtığını söyledi. Deniz K., 2018 yılında bir bankada işlem yaparken eşinin gelip çocuklarına tekme attığını ve görüntülerin mevcut olmasına rağmen eski eşinin berat ettiğini ifade ederek, eski eşi tarafından hala rahatsız edildiğini, gizlilik ve koruma kararları aldığını kaydetti.

Deniz K., “2017’de eski esim Mehmet Sıddık O.'dan boşandım. Bir türlü boşanmayı kabullenmiyordu ve barışmak istiyordu. Hakaret ve tehditlerinden dolayı defalarca numaramı değiştirdim. Kadın sığınma evinde kaldım. Okullar açılınca sığınmadan çıktım ve başka bir eve taşındım. Sürekli çocukları bana ulaşmak için kullandı. Çocukları bahane ederek evimin etrafında dolanıyor. Hatta silahla zorla eve giriyordu koruma kararları bir şeye yaramıyordu. 2018 yılında çocuğu okula götürdüğüm bir gün okulun önünde bekliyordu. Çocuklar okula bırakıp bankaya gideceğimi söyledim. ‘Sen bankada işini bitirene kadar çocuklar benimle kalsın’ dedi. Bankanın gönderdiği mesajdan bildirim gelince telefonu açtım o sırada yukarı çıkan eski eşim Mehmet Sıddık, telefonu elimde görünce yüzüme tükürüp tehdit etmeye başladı. Ardından engelli olan çocuğum yanıma gelmeye çalışıyordu. Bunu engellemek için görüntülerde sarı tişörtü ve engelli olan oğlum İbrahim’in karnına tekme atarak darp etti. Ve oradan uzaklaştı. O an daha önce de beni öldürmeye çalıştığından şoka girdim. Ağlayarak polisi aradım. Polis gelene kadar çocuklara darp raporu alınmasını engellemek amaçlı tekrar içeri girip iki çocuğu da zorla alarak kaçtı. Polis eski eşimi aradı ifade ve çocuğa darp raporu almak için. Fakat getirmedi. Olaydan 15 gün sonra da beni silahla yaraladı. Ve ne yazık ki beni yaraladığı için tutuksuz yargılanıyor” dedi.

Eski eşinin çocuğunu dövdüğünü, bilirkişinin yanlış rapor düzenlemesinden dolayı bu dosyadan da beraat ettiğini söyleyen Deniz K., “Hala da benimle uğraşmakta sürekli asılsız ihbarlarda bulunup iftira atarak maddi manevi zarar vermektedir. İşi gücü olmayan bankaları dolandırıp krediler çeken bana ve çocuklarıma zarar veren ve bir çok suç dosyası olup sabıkalı olan bu adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesi ağrıma gidiyor. İşin kötü tarafı velayetleri bende olan bu çocukları hafta sonu görme hakkı var. Çocuklar onunlayken sürekli korku içindeyim acaba bir şey gelir mi başlarına yine sinirlenip zarar verir mi? Çünkü bilerek çocukları darp edip benim üstüme atıyor. Bununla da ilgili görüntüler, savcılık dosyaları, çocukların babaları tarafından dövülüp korkutulduğuna dair ifadeler var. Çocukları darp etmediğini ve beraat ettiğini söyleyerek çocukların velayetini istemektedir. Oysaki görüntülerde her şey ortadadır. Bir insanın ceza alması için daha ne kadar suç işlemesi gerekir. O çocukların suçu sadece benim yanıma gelmek istemeleriydi. Bu olay yüzünden çocuğum hala kendine gelemedi 2 yıldır psikiyatri tedavisi görüyor. Bankada eski eşim çocuklara şiddet uygularken ve buna ilişkin banka personelinin de ifadesi mevcut” şeklinde konuştu.

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