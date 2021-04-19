Hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Şeyhmus Beysun (26), kardeşi için pazardan aldığı civciv hareketsiz kalınca, kalp masajı uyguladı. Civciv yeniden hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde oturan Şeyhmus Beysun, apartmanın çatısında beslemesi için kardeşine semt pazarından civciv aldı. Beysun, civcivin hareketsiz kaldığını fark edip parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre sonra civciv hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-19 14:23:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.