Diyarbakır'da sıcaklık 26 dereceyi gördü,, çocuklar Anzele suyunda serinledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 26 dereceyi görünce, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

Diyarbakır'da hava sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın 26 dereceyi gördüğü kentte ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar kendilerini parklara attı. Çocuklar da Sur ilçesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak, tarihi Anzele suyunda yüzerek serinledi. Yüzdükten sonra havuz kenarında güneşlenen çocukların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Çocuklardan Eyüp Bal, havaların çok ısındığını belirterek, "Serinlemek için Anzele'ye geliyoruz. Havalar sıcak oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-04-20 09:32:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.