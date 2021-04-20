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Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün

DHA

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 596'ncı gününde 226 aile ile sürüyor. 2015 yılında, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemde olan Süleyman Aydın, "Artık bu HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Biz eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'HDP'Yİ KAPATTIKLARI ZAMAN KANDİL'İ KAPATACAKLAR'
6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde 596'ncı günde de evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, eylemlerinde kararlı olduklarını aktardı. HDP'lilerin dün binadaki masa ve sandalyeleri kamyonete yükleyip, gittiklerini aktaran Aydın, şunları söyledi:
"Demek ki eylemimiz gerçekten sonuç verdi. Masa ve sandalyelerini dün yükleyip götürdüler. Başka yere taşınıyorlar. Suçludurlar. HDP'nin kapatılacağını biliyorlar. O yüzden mağduriyet rolüne girmek istiyorlar ama kimse inanmasın bunlara. Bunlar bizim çocuklarımızı dağa gönderdi. Bunlar PKK ile iş birliği yaptılar, bizim çocuklarımızı dağa gönderdiler. O yüzden suçluydular ve kaçtılar gittiler. HDP'yi kapattıkları zaman sanki Kandil'i kapatacaklar; çünkü bizim çocuklarımızı onlar dağa gönderiyor. Eğer oğlum da beni duyuyorsa güvenlik güçlerine teslim olsun. Devletimiz şefkatlidir, merhametlidir. PKK'ya kanmayın. Kaçmak istediğinizi biliyoruz. Kaçın, devletine gelin. Devletimizden başka hiçbir şeyden bize fayda gelmez. Orada bizim çocuklarımızı kullanıyorlar. Kendi çocuklarını en güzel yerlere, Avrupa'ya gönderiyorlar, bizim çocuklarımızı da mağaralarda ölüme terk ediyorlar. Artık bu HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Biz eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz."  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2021-04-20 14:35:31

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