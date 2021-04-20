Silvan ÖSYM sınav merkezi olarak kabul edildi

Dicle Üniversitesi Silvan meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2021 yılından itibaren ÖSYM’nin düzenlediği yükseköğretim kurumları sınavlarının Silvan ilçesinde yapılmasına karar verdiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde ÖSYM sınav koordinatörlüğünün açılması için Aralık 2018'de başvurusu yapılan sınav merkezinin, ÖSYM tarafından 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle onaylandığı belirtildi. Hafta sonunda sınav merkezi koordinatörlüğünü yürüten Dicle Üniversitesi Silvan MYO konferans salonunda ÖSYM yetkilileri, ilçedeki okul müdürleri ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası Silvan MYO Müdürü ve Silvan ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat İlhan, öğrencilerin girmiş olduğu KPSS ve YKS sınavlarının ilçede yapılacağının müjdesini verdi. Prof. Dr. İlhan, ''Meslek Yüksekokulu Silvan ilçesinde kurulduğu günden itibaren, her yıl Silvan Meslek Yüksekokulu Geliştirme Derneği tarafından Silvan ilçesinde ÖSYM sınav koordinatörlüğünün açılması için talepte bulunuyordu. Yapılan talep başvurusu kabul edilerek, ÖSYM kurulu tarafından 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren Silvan'da sınav koordinatörlüğü kurulmuştur. KPSS ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz için uzun yollar ve uykusuzluk bir stres kaynağı olmaktan çıkıyor. İlçemize ve bölge ilçelerimize hayırlı olsun. Hepimiz ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. ÖSYM’nin yaptığı KPSS ve YKS sınavlarının öğrencilerimiz için büyük önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmak için geçtikleri bu yolda bizler de onlar için en iyi şartları sunmaya çalışmaktayız. Bu sınavlar için öğrencilerimiz il merkezine gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu da onları olumsuz anlamda etkilemekteydi. İnşallah bu yıl haziranda yapılacak olan YKS sınavı da dahil olmak üzere, bundan sonra öğrencilerimiz sabah evlerinde kahvaltılarını yaparak kısa bir süre içerisinde sınav yerlerine ulaşabileceklerdir. Bu vesileyle bizlere desteklerini esirgemeyen Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimize, Silvan Meslek Yüksekokulu Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim'' dedi.

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