Diyarbakır'da sahte deterjan operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği öğrenilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği öğrenilen Yakacık Mahallesin'de A.K. isimli şüpheliye ait minibüste yapılan aramada, 3 ton 762 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı, 83 litre sahte bulaşık deterjanı ve 169 litre sahte çamaşır suyu ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Ele geçirilen sahte temizlik ürünleri muhafaza altına alınarak Ergani Mal Müdürlüğüne teslim edilmiş ve şüpheli hakkında ‘6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa’ muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir'' denildi.

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