Diyarbakır'da 3 ton 762 kilo sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerince bir minibüste yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Ergani ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekipler, Yakacık mahallesinde şüpheli A.K.'nin kullandığı minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır deterjanı, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2021-04-20 16:47:42
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