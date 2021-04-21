Kırmızıya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören, maskeyi taktı



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, her 100 bin kişide 117,36 kişiyle 'sarı'dan 'kırmızı' kategoriye dönen Diyarbakır'da ekipler, denetimlerini artırdı. Kentin kalabalık bölgelerinde denetim yapan zabıta ekiplerini görenler ise ceza ve uyarılar nedeniyle hemen maskelerini taktı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunlukla birlikte Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı.

Ekipler, Yaşar Kemal Caddesi'nde toplu taşıma araçları ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürürken, bu sırada bazı kişilerin de ceza ve uyarılar nedeniyle hemen maskelerini taktıkları gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-04-21 09:52:33



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