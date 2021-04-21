Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı. Bir süre domuzu takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sur ilçesi Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yaptığı sırada 5 yavrusu olan domuz sürüne rastladı. Domuz sürüsünü gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Şaşkınlığı kameraya da yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.