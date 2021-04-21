Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde çiftçilere, Zeytin Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi kapsamında bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Ergani'de Zeytin Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi kapsamında, ilçeye tahsis edilen bin 600 adet zeytin fidanı dağıtımı Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün katılımı ile gerçekleşti. Dağıtımı yapılan bin 600 adet zeytin fidanı için açıklama yapan Kaymakam Öztürk mübarek ayın yüzü suyu hürmetine inşallah bu fidanlar meyve vereceğini, hayırlar getireceğini belirterek Ergani’ye hayırlı olmasını diledi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Çiçek, Ergani Ziraat Odası Başkan Vekili Yusuf Köseoğlu çiftçilere fidan dağıtımını gerçekleştirdi.

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