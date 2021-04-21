Amedspor için son şans

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 5 puan gerisinde olduğu Ankara Demirspor’la yarın yapacağı maçı kazanarak PlayOff şansını son iki haftaya taşımak istiyor. Diyarbakır Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.

Amedspor, PlayOff yolunda son şanslarından birini kullanacak. 51 puana sahip olan Amedspor, 56 puanlı Ankara Demirspor’la karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kaybeden Amedspor’da tüm umutlar bu maça bağlanırken, sarı kart cezalısı Mehmet Sıddık İstemi forma giyemeyecek.

Saat 14.00’da başlayacak karşılaşmanın orta hakemliğini Isparta bölgesi hakemi Şeref Taştan yapacak. Amedspor, yarınki maçın ardında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Sancaktepe FK ile karşılaşıp bir sonraki haftayı bay geçirecek. Amedspor, sezonun son haftasında Kahramanmaraşspor’la karşı karşıya gelerek sezonu tamamlayacak.



İstemi kardeşlere doğum günü

Öte yandan Amedspor’un kardeş futbolcuları Mehmet Sıddık İstemi ve Muhlis İstemi’nin doğum günleri takım arkadaşları tarafından kutlandı. 20 Nisan’da doğan kardeşlerden Mehmet Sıddık 32 ve Muhlis de 21 yaşına girdi.

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