Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)

DHA

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)


'İFTARDA 2,5 MİLYON ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞA ULAŞTIRIYORUZ'
Kızılay tarafından 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi kampüsünde kurulan Diyarbakır Aşevi'nin açılışı yapıldı. 5 bin metrekarelik alanda, günde 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sağlanacak aşevinin açılışını Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi beraber yaptı. Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, ramazan boyunca 26 aşevi ve 44 seyyar mutfakla yaklaşık 2,5 milyon öğün iftarlığın vatandaşa ulaştırıldığını belirterek, şunları söyledi: 
"Diyarbakır'da açılışını yaptığımız aşevimiz günlük 10 bin kişiye yemek çıkarıyor. Kızılay olarak hem bu bölgedeki faaliyetlerimizi artırıyoruz hem de ülke genelindeki afet, insani yardım ve kan hizmetleri gibi toplum sağlığı noktasındaki hizmetlerimizi de artırıyoruz. Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız, yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor bir diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri, fidyeleri bu aşevinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor. 200 bine yakın aileye kuru gıda dağıtımımız devam ediyor, 200 bini aşkın aileye de aylık 500'er liralık nakit ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin aileye aylık 250'şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz. Yardımlarımızı ağırlıklı olarak ailelerimize nakit olarak yapmaya çalışıyoruz. Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, İzmir ve Giresun'da afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık bir nakit destek ramazan boyunca sağlıyoruz."
'8 MİLYON KİŞİYE YARDIM ELİ UZATIYORUZ'
Yurt içinde ve dışında toplam 8 milyon kişiye yardım eli uzatmak için çabaladıklarını aktaran Kınık, "Koronavirüs pandemisinin oluşturmuş olduğu olumsuz şartlar, vatandaşlarımızı etkiledi. Etkilenen sektörlerdeki vatandaşlarımıza biraz daha fazla el uzatmamız gerekiyor. Ramazan sürecinde bu kardeşlerimizin de dertleriyle dertlenmemiz gerekiyor. Kan ve plazma ihtiyacı da devam ediyor. Bu nedenle kan hizmetlerimizi de artırmaya çalışıyoruz. Kızılay'ımız, tüm hızıyla ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere yoksulluğun, kuraklığın pençesinde yaşayan Yemen, Somali, Sudan ve Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere 1 milyonu yurt dışında, 7 milyonu yurt içindeki vatandaşlarımıza elini uzatmak için çabalıyor. Bu anlamda bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin kıymetli desteklerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 60 bin Kızılay gönüllüsü sahada çalışıyor'' dedi.Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-04-21 16:53:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlarımıza ulaştırıyor" "200 bin aileye kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor. 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz" "Afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak ...
Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması
YEREL HABERLER Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve ...
Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu Özbilek, pandemi süresince misafir alınmamasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da ...
'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
YEREL HABERLER '128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ...
Amedspor için son şans
YEREL HABERLER Amedspor için son şans
Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
YEREL HABERLER Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında konforu artırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında ...
Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye’ye gitmeyi"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden ...
Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden ...
Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam eden ailelere destek
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam ...
Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini ...
Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde şehir turu attı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde ...
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı Büyükler maskesiz dolaştı, küçükler ise sağlıklarını hiçe saydı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe ...
Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla attırarak çaldı
YEREL HABERLER Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla ...
Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın ...
Kırmızıya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören, maskeyi taktı
YEREL HABERLER Kırmızıya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören, maskeyi ...
Diyarbakır'da kapalı dükkanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kapalı dükkanda çıkan yangın kontrol ...
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
YEREL HABERLER Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu
MAÜ Rektörü Özcoşar’ın acı günü
YEREL HABERLER MAÜ Rektörü Özcoşar’ın acı günü