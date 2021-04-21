DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"

İHA

DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"

DEPSAŞ Enerji tarımsal sulama birliklerinin elektrik borcunu ödememe alışkanlığının sürdüğünü belirterek, borcu bulunan abonelerin enerjisinin mecburen kesileceğini duyurdu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 ilinde görevli tedarik şirketi statüsüyle elektrik satışı yapan DEPSAŞ Enerji, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da kalabalık çiftçi grubu tarafından önce DSİ binasına ve ardından Cullap Sulama Birliği Başkan ve çalışanlarına yönelik fiziki saldırılarla gündeme gelen tarımsal sulama birliklerinin elektrik borcuyla ilgili açıklama yaptı. DEPSAŞ Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren sulama birliklerinin 2020 yılından kalan 150 milyon lira elektrik borcu olduğunu ayrıca, 2021 yılında ise tüketilecek enerji bedelinin yaklaşık 500 milyon lira olacağını bildirdi. Şirket açıklamasında, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin bedelinin büyük bir kısmının ödenmediği, geçen yıllardan borç bakiyesinin de oldukça yüksek olduğu belirtilerek, sulama birliklerini borçlarını zamanında ödemeye ve aksi halde kısa süre içerisinde mecburen enerji kesintisine gideceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Cullap Sulama Birliğinin abonelik tesisi talebi 'güvence bedeli' ön şartı sağlanmadığı için yerine getirilmedi. Sulama birliklerinin tükettikleri elektriğin bedelini ödememe alışkanlıkları tüm uyarılara karşın sürüyor. Bu durum da abonelik tesisi için gerekli ön şartlardan 'güvence bedeli' şartını çok daha önemli bir hale getiriyor. Abonelik iptali ve yeni abonelik tesisi ile ilgili yasal şartların herhangi bir tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve net olduğu kaydedildi.

''Enerjiyi devletin belirlediği rakamlardan satıyoruz''
DEPSAŞ Enerji, piyasa fiyatlarından günlük olarak peşin alınan elektriğin devlet tarafından belirlenen fiyat üzerinden satıldığını ve uzun vadede biriken alacakların ciddi bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. Nisan ayı itibarıyla sulama birliklerinin 1 yıldan uzun bir süreden beri ödenmemiş borçların biriktiğini belirten şirket, bu miktarda bir borca rağmen enerji tedarikine devam edilemeyeceğinin altını çizdi, mayıs itibarıyla enerji verilmeyeceğini dile getirdi.

''Sorumluluklar yerine getirilmeli''
Şirket açıklamasında başta DSİ, sulama birlikleri ve ilgili çiftçiler olmak üzere, tüm tarafları gereken hassasiyeti göstermeye ve kalıcı olarak problemi çözmeye davet etti. Yasal sorumluluklar yerine getirilmeden ithamlarda bulunmanın sorunun çözümüne katkı sağlamadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Olumsuz olaylarla gündeme gelen sulama birliklerinin tükettiği elektriğin aboneliği DSİ adınaydı. DSİ’den gelen talep üzerine sulama sahasının Cullap Sulama Birliğine aktarılması nedeniyle söz konusu abonelik sonlandırıldı ve verilen enerji kesildi. DSİ’nin aboneliğinin sona ermesinden sonra abonelik başvurusu yapan Cullap Sulama Birliğine ise mevzuat gereği istenen şartları sağlamadığı için abonelik tesis edilmedi. Bunun üzerine DSİ, söz konusu sulama bölgesi için tekrar abonelik başvurusu yaptı, abonelik yeniden başlatıldı ve müteakiben aynı gün enerji verildi. Bu süreçte bölgede çıkan olaylarda, maalesef DSİ, Cullap Sulama Birliği, Dicle Elektrik ve DEPSAŞ Enerji çalışanları fiziki saldırılara maruz kaldı, özellikle sosyal medya üzerinden hakaret ve ithamlara uğradı.''
Şirket açıklamasında, fiziki saldırılar ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri de kınandığını bildirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi tamamlandı
YEREL HABERLER Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi ...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm ...
Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlarımıza ulaştırıyor" "200 bin aileye kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor. 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz" "Afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak ...
Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması
YEREL HABERLER Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve ...
Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu Özbilek, pandemi süresince misafir alınmamasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da ...
'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
YEREL HABERLER '128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ...
Amedspor için son şans
YEREL HABERLER Amedspor için son şans
Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
YEREL HABERLER Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında konforu artırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında ...
Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye’ye gitmeyi"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden ...
Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden ...
Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam eden ailelere destek
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam ...
Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini ...
Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde şehir turu attı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde ...
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı Büyükler maskesiz dolaştı, küçükler ise sağlıklarını hiçe saydı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe ...
Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla attırarak çaldı
YEREL HABERLER Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla ...
Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın ...
Kırmızıya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören, maskeyi taktı
YEREL HABERLER Kırmızıya dönen Diyarbakır'da zabıtayı gören, maskeyi ...
Diyarbakır'da kapalı dükkanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kapalı dükkanda çıkan yangın kontrol ...
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
YEREL HABERLER Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı