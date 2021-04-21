DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"

DEPSAŞ Enerji tarımsal sulama birliklerinin elektrik borcunu ödememe alışkanlığının sürdüğünü belirterek, borcu bulunan abonelerin enerjisinin mecburen kesileceğini duyurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 6 ilinde görevli tedarik şirketi statüsüyle elektrik satışı yapan DEPSAŞ Enerji, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da kalabalık çiftçi grubu tarafından önce DSİ binasına ve ardından Cullap Sulama Birliği Başkan ve çalışanlarına yönelik fiziki saldırılarla gündeme gelen tarımsal sulama birliklerinin elektrik borcuyla ilgili açıklama yaptı. DEPSAŞ Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren sulama birliklerinin 2020 yılından kalan 150 milyon lira elektrik borcu olduğunu ayrıca, 2021 yılında ise tüketilecek enerji bedelinin yaklaşık 500 milyon lira olacağını bildirdi. Şirket açıklamasında, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin bedelinin büyük bir kısmının ödenmediği, geçen yıllardan borç bakiyesinin de oldukça yüksek olduğu belirtilerek, sulama birliklerini borçlarını zamanında ödemeye ve aksi halde kısa süre içerisinde mecburen enerji kesintisine gideceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Cullap Sulama Birliğinin abonelik tesisi talebi 'güvence bedeli' ön şartı sağlanmadığı için yerine getirilmedi. Sulama birliklerinin tükettikleri elektriğin bedelini ödememe alışkanlıkları tüm uyarılara karşın sürüyor. Bu durum da abonelik tesisi için gerekli ön şartlardan 'güvence bedeli' şartını çok daha önemli bir hale getiriyor. Abonelik iptali ve yeni abonelik tesisi ile ilgili yasal şartların herhangi bir tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve net olduğu kaydedildi.



''Enerjiyi devletin belirlediği rakamlardan satıyoruz''

DEPSAŞ Enerji, piyasa fiyatlarından günlük olarak peşin alınan elektriğin devlet tarafından belirlenen fiyat üzerinden satıldığını ve uzun vadede biriken alacakların ciddi bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. Nisan ayı itibarıyla sulama birliklerinin 1 yıldan uzun bir süreden beri ödenmemiş borçların biriktiğini belirten şirket, bu miktarda bir borca rağmen enerji tedarikine devam edilemeyeceğinin altını çizdi, mayıs itibarıyla enerji verilmeyeceğini dile getirdi.



''Sorumluluklar yerine getirilmeli''

Şirket açıklamasında başta DSİ, sulama birlikleri ve ilgili çiftçiler olmak üzere, tüm tarafları gereken hassasiyeti göstermeye ve kalıcı olarak problemi çözmeye davet etti. Yasal sorumluluklar yerine getirilmeden ithamlarda bulunmanın sorunun çözümüne katkı sağlamadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Olumsuz olaylarla gündeme gelen sulama birliklerinin tükettiği elektriğin aboneliği DSİ adınaydı. DSİ’den gelen talep üzerine sulama sahasının Cullap Sulama Birliğine aktarılması nedeniyle söz konusu abonelik sonlandırıldı ve verilen enerji kesildi. DSİ’nin aboneliğinin sona ermesinden sonra abonelik başvurusu yapan Cullap Sulama Birliğine ise mevzuat gereği istenen şartları sağlamadığı için abonelik tesis edilmedi. Bunun üzerine DSİ, söz konusu sulama bölgesi için tekrar abonelik başvurusu yaptı, abonelik yeniden başlatıldı ve müteakiben aynı gün enerji verildi. Bu süreçte bölgede çıkan olaylarda, maalesef DSİ, Cullap Sulama Birliği, Dicle Elektrik ve DEPSAŞ Enerji çalışanları fiziki saldırılara maruz kaldı, özellikle sosyal medya üzerinden hakaret ve ithamlara uğradı.''

Şirket açıklamasında, fiziki saldırılar ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri de kınandığını bildirdi

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