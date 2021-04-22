Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu

DHA

Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da özel bir hastanede görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin (41), çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu. Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-04-22 12:03:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı DÜ Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman vatandaşları uyardı “Hekim tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanmak, bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir”
YEREL HABERLER Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı DÜ ...
Ramazan ayının vazgeçilmezi, meyan şerbeti tezgahta yerini aldı
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi, meyan şerbeti tezgahta ...
Biyoloji uzmanı: Küresel ısınmayla arılar yiyecek bulamazsa tabiattaki düzen çöker
YEREL HABERLER Biyoloji uzmanı: Küresel ısınmayla arılar yiyecek ...
DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"
YEREL HABERLER DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç ...
Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi tamamlandı
YEREL HABERLER Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi ...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm ...
Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlarımıza ulaştırıyor" "200 bin aileye kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor. 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz" "Afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak ...
Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması
YEREL HABERLER Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve ...
Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da kahkahaya boğdu Özbilek, pandemi süresince misafir alınmamasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, Ramazan'da da ...
'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
YEREL HABERLER '128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ...
Amedspor için son şans
YEREL HABERLER Amedspor için son şans
Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu’ndan şehidin ailesine vefa ziyareti
Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
YEREL HABERLER Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"
Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Ergani’de çiftçilere bin 600 adet zeytin fidanı ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında konforu artırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında ...
Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye’ye gitmeyi"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden ...
Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Muş'taki evlat nöbetindeki ailelerden ...
Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam eden ailelere destek
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden, Muş’ta evlat nöbetine devam ...
Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Bilgi kültür yarışmalarının kazananları ödüllerini ...
Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde şehir turu attı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde ...
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı Büyükler maskesiz dolaştı, küçükler ise sağlıklarını hiçe saydı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri hiçe ...
Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla attırarak çaldı
YEREL HABERLER Hırsız, camideki yardım parası kasasına takla ...