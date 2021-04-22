Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da özel bir hastanede görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin (41), çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu. Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-22 12:03:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.