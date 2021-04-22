Diyarbakır’da gıda denetimi: 5 ton ürün imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde 5 ton ürünün imha edildiği belirtildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Vatandaşların Ramazan ayında yoğun şekilde tükettikleri ürünlerin denetimine ağırlık veren ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor. Gıda denetim ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Salgın nedeniyle belirlenen kuralların da sıkı şekilde kontrol edildiği çalışmalarda ayrıca iş yerlerinde bulunan personele hijyen eğitimi veriliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, il içerisinde depolarda bulunan ve iade edilmek üzere bekletilen ürünlerin imhasını da sağlıyor. Bu çalışma kapsamında depolardan alınan tarihi geçmiş veya bozuk olan 5 ton gıda kontrollü şekilde imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.