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Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren zanlılara ağırlaştırılmış müebbet talebi

İHA

Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren zanlılara ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında soymaya çalıştıkları kuyumcuda, iş yeri sahibini öldüren 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
Geçtiğimiz aralık ayında, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 zanlı, soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
22 Aralık 2020'de kuyumcuda yaşanan soygun girişiminde iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan M.E. (24) ve B.G. (18) hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, maktul Sinan Yoldaş'ın ölümünün, av tüfeğinden kaynaklı yaralanmaya bağlı olarak iç ve dış kanama sonucu gerçekleştiği, yakın mesafeden ateş edildiğinin tespit edildiği, tutuklu sanıklar M.E. ve B.G. hakkında 'kasten öldürmek' ile 'nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmesiyle dava açıldı.

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