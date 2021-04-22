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Evlat nöbetindeki aileler '23 Nisan'ı çocuklarından ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor

DHA

Evlat nöbetindeki aileler '23 Nisan'ı çocuklarından ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 598'inci günde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı çocuklarından ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
AİLELERİN EN BURUK 23 NİSAN'I
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler, çocuklarından ayrı oldukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´na hüzünlü girecek.
2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül Akkuş için eylemini sürdüren Fatma Akkuş, "Onlar daha çocuk. Götürüp dağda ölüme terk ediyorlar. Anasız, babasız, sahipsiz, yazık değil mi bu çocuklara? Siyasi parti olduklarını söylüyorlar, ama değiller. Olsaydılar, bu çocuklara böyle zulüm yapmazlardı. Biz hepimiz garibanız. Çocuklarımızı zorlukla, yoklukla büyüttük. 23 Nisan olduğunda kızıma kıyafet almaya paramız yoktu. Başkası çocuğuna 4-5 balon alırken, ben 1 balon alabiliyordum. Yazık değil mi bize? Biz onlara ne yapmışız? Yeter artık. Ne olur elinizi bu çocukların üzerinden çekin. Bu çocukları, geri döndürün evlerine" dedi.
2014 yılında 14 yaşındayken İstanbul Arnavutköy'de kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, "Oğlum lise 1'inci sınıfta okuyordu. Oğlumun çayına ilaç katıp, bayıltarak buraya getirdiler. Bu Kandil binasına kaydını yaptılar. Buradan da tekrar baygın halde dağa gönderdiler. Benim çocuğum okul okuyordu. Elindeki kalemi aldılar, kırdılar, eline boyundan büyük silah verdiler. 14 yaşındaki bir çocuk omuzunda bir silah ne yapabilir. Eğer burada olsaydı, onun 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlardım ama nerede? Benim yüreğime acı düşürdüler. Allah da onların yüreğine acı düşürsün. Her ne şartta olursa olsun biz anne ve babalar buradan kalkmayacağız. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaç teslim ol" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-04-22 14:58:38

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