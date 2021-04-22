Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyaya vurdu

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Bismil ilçesinde, Dicle Nehri´nde çok sayıda ölü balık, kıyaya vurdu.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde bugün öğle saatlerinde yüzlerce ölü balık kıyaya vurdu. Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu. Sayının artmasından endişe eden mahalleli, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-22 17:09:49



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