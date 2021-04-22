2. Lig: Amedspor: 0 - Ankara Demirspor: 2

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ankara Demirspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan xx, Serdar Soydan xx, Abdülhamit Söyler xx

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek x, Ümit Karaal x (Anıl Şahin dk. 82 ?), Bünyamin Yürür xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xx (Şahin Şafakoğlu dk. 84 ?), Sinan Akaydın xx, Erman Bulucu xx (Deniz Yılmaz dk. 81 ?), Zeki Korkmaz x (Mansur Çalar dk. 46 x), Halil İbrahim Sönmez x (Muhlis İstami dk. 61 x), Oğuzhan Öztürk xx, Cerem Talha Dinçer xx

Ankara Demirspor: Fatih Gülmez xx, Kamil İçer xx, Hasan Küçcük xx (Ayberk Altan dk. 80 ?), Ahmet Sivri xx (Mustafa Fattahoğlu dk. 82 ?), Serdar Eylik xx (Harun Aydın dk. 63 x), Hakan Turan xx, İlker Avşar xxx, Ahmet Devret xxx, Taner Koç xx, Hüseyin Güngör xx, Hasan Kaya xxx

Goller: Hasan Kaya (dk. 5 ve 43) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Hasan Küçcük, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)

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