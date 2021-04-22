Diyarbakır’da 82 saatlik kısıtlama denetimleri başladı, cadde ve sokaklar boşaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan’ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlama ile birlikte kentte bulunan cadde ve sokaklar boş kaldı, polis ekipleri denetim yaptı.



Korona virüs uygulama ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelgeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ı dahil etmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.

Kısıtlama ile birlikte kentte sokakların boş kalırken kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Dinamik denetlemeler kapsamında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evlalarını inceledi. 82 saatlik kısıtlama 26 Nisan Pazartesi saat 05:00’te sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.