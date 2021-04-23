Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor

DHA

Yoğun bakım uzmanı: Diyarbakır'da günde 1500 kişinin aşı olması umut veriyor


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, kentte aşıya ilginin arttığın belirterek, "Bu konuda topluma teşekkür ediyorum. Herkes aşılansın. Diyarbakır'da günde 1500'e yakın insan aşılanıyor. Bu da bize umut veriyor. Son önlemlerden sonra hasta sayısında duraksama var. 15 gün sonra hasta sayısının gittikçe azaldığını göreceğiz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye aşı tablosu verilerine göre, Diyarbakır'da 123 bin kişiye birinci, 72 bin kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 195 bin kişiye aşı uygulaması yapıldı. Belirtilen verilerle Diyarbakır'da aşıya yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse karşı aşının koruculuğuna dikkat çekti. 
Diyarbakır'da aşıya karşı ön yargının gittikçe azaldığını anlatan Doç. Dr. Akelma, "Aşı önemlidir, kendi gözlerimizle bu istatistikleri görüyoruz. İftardan önce aşı bozuyor, diye bir ön yargı olabilir. Bu ön yargılar dışında bizim toplumu uyarmamızla aşı oranında artma oldu. Büyük oranda yüzde 80-90 aşı randevusu olanlar geliyor. Aşıya ilgi arttı. Bu konuda topluma teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da günde 1500'e yakın insan aşılanıyor. Bu da bize umut veriyor. Son önlemlerden sonra hasta sayısında duraksama var. İnanıyorum ki aşıların birinci dozunun etkisinin olacağıdır. 15 gün sonra hasta sayısının gittikçe azaldığını göreceğiz. Çünkü bu bir dozun verdiği yüzde 80 korumadan kaynaklanır" diye konuştu.
'AŞI OLDUM, DİYE HEMEN REHAVETE DÜŞMESİNLER'
Aşı olanların rehavete kapılmaması gerektiği uyarısında da bulunan Doç. Dr. Akelma, "Aşı olan kişiler, antikor oluşacağını bildikleri için maske, mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmesinler. Aşı oldum, diye hemen rehavete düşmesinler. Çünkü antikor 15-20 gün sonra ortaya çıkıyor ve öyle koruyor. Aşılarımızın ilk dozu da yüzde 80'e kadar koruma sağladığı için insanlarımız bu duyarlılığa sahip olsunlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-04-23 10:09:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da 82 saatlik kısıtlama denetimleri başladı, cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 82 saatlik kısıtlama denetimleri ...
2. Lig: Amedspor: 0 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 0 - Ankara Demirspor: 2
Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyaya vurdu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde binlerce ölü balık kıyaya vurdu
Diyarbakır'da hafif raylı sistemde ilk aşama tamam
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hafif raylı sistemde ilk aşama tamam
Silvan’da sebze fideleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Silvan’da sebze fideleri satışa çıktı
Evlat nöbetindeki aileler '23 Nisan'ı çocuklarından ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler '23 Nisan'ı çocuklarından ...
Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren zanlılara ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren zanlılara ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kamusal alan işgallerini denetledi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ...
Diyarbakır’da gıda denetimi: 5 ton ürün imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gıda denetimi: 5 ton ürün imha edildi
Ergani Belediyesinden maddi durumu düşük vatandaşlara gıda yardımı
YEREL HABERLER Ergani Belediyesinden maddi durumu düşük vatandaşlara ...
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, ...
Diyarbakır'da radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ...
Silvan'da 5 kişiye 7 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Silvan'da 5 kişiye 7 bin TL ceza kesildi
Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı Anne Mevlüde Üçdağ: "Evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı annenin haykırışı Anne ...
Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki ...
Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı DÜ Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman vatandaşları uyardı “Hekim tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanmak, bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir”
YEREL HABERLER Vatandaşlara ağrı kesici kullanımı uyarısı DÜ ...
Ramazan ayının vazgeçilmezi, meyan şerbeti tezgahta yerini aldı
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi, meyan şerbeti tezgahta ...
Biyoloji uzmanı: Küresel ısınmayla arılar yiyecek bulamazsa tabiattaki düzen çöker
YEREL HABERLER Biyoloji uzmanı: Küresel ısınmayla arılar yiyecek ...
DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç uyarısı "Borçların zamanında ödenmemesi durumunda enerji kesintisi yapılacaktır"
YEREL HABERLER DEPSAŞ'tan sulama birliklerine borç ...
Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi tamamlandı
YEREL HABERLER Hani’de Pir Aziz türbesinin çevre düzenlenmesi ...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor (2)
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm ...
Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlarımıza ulaştırıyor" "200 bin aileye kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor. 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz" "Afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak ...
Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve yenileme çalışması
YEREL HABERLER Dicle Elektrikten Silvan'da patlayan trafoda bakım ve ...
Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sanal fotoğraf sergisi açılacak