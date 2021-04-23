Dicle’de 23 Nisan kutlamaları

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Dicle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile korona virüs tedbirlerine uygun olarak etkinlik düzenlendi. Dicle Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlik, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinliğe Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yücel Mavidemir, çok sayıda kamu kurum yöneticisi ile öğretmen katıldı.

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