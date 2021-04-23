DİSKİ, uzaktan kontrolle su kesintilerinin önüne geçiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek su kesintilerini önlemek amacıyla iki mahalleyi besleyen içme suyu ana boru hattına uzaktan kontrol vanası taktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintileri oluşmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor. Yenişehir ilçesi Aziziye ve Gürdoğan mahallelerini besleyen içme suyu ana borusuna teknik ekipler tarafından debi ölçer basınç ayar ve uzaktan kontrol vanası takıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, Seyrantepe mevkinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Basınç ve vana odasına inerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutşi, personele kolaylıklar diledi. Tutşi, debi ölçer basınç ayar ve uzaktan kontrol vanası sayesinde basınç kontrolünü sağlayacaklarını söyledi.

Yenişehir ilçesi Aziziye ve Gürdoğan mahallelerine verilen suyun basıncını kontrol edecekleri için arızaların ortaya çıkmasını engelleyeceklerini ifade eden Tutşi, uzaktan kontrol imkânı sayesinde farklı nedenlerden oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceklerini, yapılan çalışmayla su kaybını ve kesintisini önleyeceklerini belirtti.

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